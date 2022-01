Die Bürgerkarten für den Holiday Park werden voraussichtlich erst im März im Bürgerbüro erhältlich sein. Nur ausnahmsweise war die Ausgabe im vergangenen bereits im Januar gestartet.

Im Bürgerbüro häufen sich die Anfragen nach den Bürgerkarten für den Holiday Park. Haßlocher Bürger bekommen damit freien Eintritt in den Park. Fachbereichsleiterin Christine Behret macht darauf aufmerksam, dass die Ausgabe noch nicht gestartet ist und bittet um etwas Geduld. „Wir werden den Ausgabezeitraum und den Ablauf der Ausgabe rechtzeitig bekanntgeben“, so Behret.

Im vergangenen Jahr hatte die Ausgabe bereits im Januar begonnen. Das hatte laut Behret den Hintergrund, dass im März 2021 die Landtagswahl stattfand und das Team im Bürgerbüro im Februar und März mit der Ausstellung der Briefwahlunterlagen stark eingebunden war. In den Jahren zuvor lag der Ausgabezeitraum stets im März. Ähnlich soll auch in diesem Jahr verfahren werden.

Derzeit wird noch erörtert, wie die Ausgabe in einem weiteren Corona-Jahr am besten gehandhabt werden kann, um größere Menschenansammlungen im Bürgerbüro zu vermeiden. Denkbar ist laut Behret ein Mix: Es soll sowohl möglich sein, die Bürgerkarten direkt am Schalter zu bekommen, als auch, die notwendigen Unterlagen in den Briefkasten des Bürgerbüros einzuwerfen, wie man es aus dem vergangenen Jahr kennt. Auch darüber wird rechtzeitig informiert.

Das Team des Bürgerbüros bittet darum, jetzt noch keine Unterlagen in den Briefkasten einzuwerfen. „Selbst wenn wir wollten, können wir derzeit keine Ausstellung vornehmen, denn die Bürgerkarten sind aktuell noch gar nicht da“, so Behret.