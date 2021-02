Nur noch bis 7. Februar können die Unterlagen zur Ausstellung von Bürgerkarten für den Holiday Park beim Bürgerbüro eingeworfen werden.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie können die Bürgerkarten 2021 für den Holiday Park wie im vergangenen Jahr nicht persönlich abgeholt werden, sondern werden zugestellt. Die notwendigen Unterlagen müssen in den Briefkasten des Bürgerbüros in der Langgasse 64 (links neben der Eingangstür) eingeworfen werden. Die Bürgerkarten berechtigen zum kostenlosen Besuch des Holiday Parks. Für die Ausstellung werden eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) sowie ein Passbild, das nicht älter als zwei Jahre ist, benötigt. Das Team des Bürgerbüros bearbeitet alle eingegangenen Unterlagen und stellt die Bürgerkarten per Posteinwurf oder über den Amtsboten zu. Bis zur angedachten Eröffnung des Holiday Parks kurz vor Ostern soll das laut Verwaltung erledigt sein. Nur Einwohner mit Erstwohnsitz in Haßloch bekommen Bürgerkarten, von denen pro Jahr im Schnitt 10.000 bis 15.000 ausgegeben werden. In der Vergangenheit wurden die Bürgerkarten persönlich im Bürgerbüro ausgestellt. Das führte während des Ausstellungszeitraums meistens zu großen Warteschlangen, die es vor dem Hintergrund der aktuellen Lage zu vermeiden gilt.