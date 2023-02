Das Bürgerbüro der Gemeinde Haßloch stellt vom 27. Februar bis 24. März Bürgerkarten für den Holiday Park aus. Einwohner mit Erstwohnsitz bekommen damit freien Eintritt.

Ausgegeben werden die Bürgerkarten montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 18 Uhr sowie mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr. Für die Ausstellung der Karten wird in diesem Jahr wieder im Außenbereich des Bürgerbüros der Frischluftschalter eingerichtet. Der Schalter befindet sich rechts neben dem Eingang des Bürgerbüros. Ein kurzer Gang durch die dortige Einfahrt führt zum ehemaligen Abteilungsleiterzimmer, über das aus dem Fenster heraus die Bürgerkarten ausgegeben werden. Der Schalter im Außenbereich bietet den Vorteil, dass der reguläre Publikumsverkehr und die Ausgabe der Bürgerkarten getrennt voneinander stattfinden können und sich im Bürgerbüro keine allzu großen Schlangen bilden. Bei 10.000 bis 15.000 Bürgerkarten pro Jahr werden Wartezeiten nicht ganz zu vermeiden sein. Deshalb empfiehlt die Verwaltung, die frühen Morgenstunden und die Mittagszeit zu nutzen, weil in diesen Zeiten erfahrungsgemäß der geringste Andrang herrscht. Für die Ausstellung muss ein Ausweisdokument sowie ein aktuelles Passbild mitgebracht werden, das nicht älter als zwei Jahre sein soll. Die Unterlagen können diejenigen, die es nicht während der regulären Öffnungszeiten ins Bürgerbüro schaffen, in den Briefkasten geworfen werden. Es wird aber gebeten, davon nur in Ausnahmefällen Gebrauch zu machen.