Mit Fragen zur K2 und den dort geplanten Arbeiten hat sich die Bürgerinitiative „Dackenheim/K2“ bei der Einwohnerfragestunde im Kreistag gemeldet.

Wie berichtet, ist die Lösshohl nach den Starkregenereignissen instabil geworden, es gab einen Hangrutsch, die K2 war zeitweise voll gesperrt. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) baute Gleitbetonwände auf, seit Ende September ist die Straße wieder befahrbar.

Weitere Baumaßnahmen seien erst geplant, wenn die Bahnbrücke über der K2 aufgeweitet und im Zuge dessen die Fahrbahn tiefer gelegt werden müsse. Dafür gebe es ein wahrscheinlich bis 2023 laufendes Planfeststellungsverfahren, für das es einen Erörterungstermin geben sollte, so der LBM Mitte September.

Die BI richtet sich gegen den Plan für den Ausbau der K2 zwischen Dackenheim und Freinsheim. Vorsitzender Matthias Fankhänel und seine Mitstreiter befürchten unter anderem, dass durch die geplante Absenkung der Fahrbahn unter der Eisenbahnbrücke und der damit verbundenen größeren Durchfahrtshöhe der Lkw-Verkehr zunimmt. Für die BI wollte Fankhänel nun wissen, wann der angekündigte Erörterungstermin stattfinde, was Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) mit „am 4. November in der Salierhalle in Bad Dürkheim“ beantwortete. Die BI fragte auch, welche Gelder für die weiteren Baumaßnahmen im Haushalt 2022/23 eingestellt seien und wie hoch die erwarteten Kosten für den Kreis sind, ob und wann die Baumaßnahme final beschlossen wurde und welche vorbereitenden Maßnahmen schon laufen.

Baubeginn frühestens 2023

Laut Ihlenfeld sind noch keine Gelder im Haushalt eingeplant, weil frühestens 2023 mit einem Baubeginn zu rechnen sei. „Sofern absehbar ist, wann Baubeginn sein könnte“, würden Mittel für den Haushalt 2023 eingeplant. Kostenschätzungen stammen aus dem Jahr 2017 und belaufen sich auf 865.000 Euro für den Straßenbau, „hinzu kommen die Kosten für die Eisenbahnübergang-Beseitigung“. Das sind rund 1,6 Millionen Euro, wobei laut Ihlenfeld 908.000 Euro von der Deutschen Bahn übernommen werden. Es gibt eine 65-prozentige Förderung, dem Kreis blieben dann Kosten von 550.000 Euro.

Beschlossen wurde die Maßnahme im Kreisausschuss im April 2013 und Februar 2015. Danach ging der Planungsauftrag an den LBM. Vorbereitende Maßnahmen würden derzeit nicht laufen. Oberhalb des Böschungsrutsches sollen Grundstücke gekauft werden. Das stehe aber nicht im direkten Zusammenhang mit den noch geplanten Bauarbeiten.