„Wir sind der Meinung, dass diese Wahlentscheidung wichtig für die Zukunft von Forst ist.“ Das teilt die Bürgerinitiative Forst in einer Stellungnahme zum Bürgerentscheid über den Verkauf eines gemeindeeigenen Parkplatzes mit.

Der Bürgerentscheid am Sonntag wurde mit 264 von 641 Stimmen angenommen. 244 Bürger stimmten dagegen. Somit kann das am Ortseingang geplante Hotel nicht gebaut werden. Die Bürgerinitiative, die den Bürgerentscheid beantragt hatte, hatte im Vorfeld der Entscheidung auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt, dass kein Vertreter der Gruppe für eine aktuelle Stellungnahme zur Verfügung stehen werde. In einer nicht persönlich unterzeichneten Pressemitteilung schreibt die Initiative nun: „Die Forster Bürger haben entschieden. Die Mehrheit der stimmberechtigten Forster ist unserer Argumentation gefolgt: Das geplante Hotel ist zu groß für unser kleines Straßendorf.“ Für diese Unterstützung wolle sich die Initiative bedanken. Vertretungsberechtigt für diese sind Christian Prinz und Andreas Dauth.

„Verstehen Enttäuschung“

„Wir verstehen natürlich auch die Enttäuschung derjenigen, die das Hotelprojekt unterstützt haben“, heißt es weiter. Jetzt gelte es, die Wogen zu glätten und das Dorf wieder zu vereinen. Natürlich könne das Privatgrundstück bebaut werden. Die Bürgerinitiative habe sich nie grundsätzlich gegen eine Nutzung als Bauplatz ausgesprochen. „Es liegt in der Hand der Gemeinde, dass sich ein dort entstehendes Gebäude harmonisch ins Umfeld fügt.“

Das geplante Hotel sollte hauptsächlich auf einem Privatgrundstück entstehen, das Eingangsgebäude hätte jedoch ein Stück weit auch auf dem gemeindeeigenen Parkplatz gelegen. Über diesen war auch die Zufahrt zur Tiefgarage geplant. Diese Planungen müssen nun gestoppt werden, da der Parkplatz nicht mehr verkauft werden darf. Projektentwickler Helmut Arens sagte nach dem Entscheid, dass das Bauunternehmen Ruppert an den Standort geglaubt und sich deshalb das Privatgrundstück gesichert habe. Nun werde es einer anderen Nutzung zugeführt.