Weisenheim am Berg: Eine Bürgerinitiative hat sich in Weisenheim am Berg mit einem Brief an Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) gewandt. Sie beklagt den Verkehrslärm entlang der Ortsentlastungsstraße und stellt Forderungen.

95 Bürger aus Weisenheim am Berg fühlen sich „in ihrem Grundrecht auf Unversehrtheit von Leib und Leben verletzt“. So steht es in einem Brief, den die „Bürgerinitiative gegen Verkehrslärm der Ortsentlastungsstraße“ an den Landrat geschickt hat und den die 95 Weisenheimer auch unterschrieben haben. Der Verkehr auf der Ortsentlastungsstraße ist es, durch den die Menschen sich beeinträchtigt fühlen.

„Wir beanspruchen wirksamen Schutz“, so die Bürgerinitiative. Eine Forderung, die die Mitglieder des Gemeinderats in einer Sitzung in der vergangenen Woche einstimmig unterstützten.

Zu schnell und mit überlauten Auspuffanlagen

Die Unterzeichner des Briefes schreiben, dass sie „direkte und indirekte Anwohner der Ortskernentlastungsstraße“ seien. Seit Jahren seien sie „hilflos“, dem „krank machenden und nicht mehr hinnehmbaren Verkehrslärm ausgesetzt“, der durch „überlaute Auspuffanlagen von Pkw und vor allem Motorrädern“ entstehe. Der Lärm werde zusätzlich noch dadurch verstärkt, dass die meisten Fahrer die Beschränkung auf Tempo 50 nicht einhalten würden. Der Lärm sei „unzumutbar“, teilte Sabine Zimmermann (SPD) im Gemeinderat mit.

Die Ortskernentlastungsstraße, die Teil der Landesstraße 517 ist, habe dazu geführt, „dass die Lebensqualität innerhalb des Ortskerns sehr gut ist“. Dies aber zu Lasten der Anlieger der Umgehungsstraße, deren Lebensqualität „extrem eingeschränkt“ sei.

Die Bürgerinitiative fordert die Reduzierung der Geschwindigkeit auf Tempo 30, „regelmäßige, wirksame Kontrollen der Geschwindigkeit und des Lärmpegels“ sowie das Aufstellen von Plakaten gegen Verkehrslärm. Außerdem sollen „überlaute“ Fahrzeuge „aus dem Verkehr gezogen“ werden.

In der Sitzung des Gemeinderats sprach sich unter anderem Egon Zimmermann (Grüne) für Geschwindigkeits- und Lärmmessungen aus. Angeregt wurde unter anderem das Aufstellen einer Radaranlage. Eine dauerhaft installierte Radaranlage bringe erfahrungsgemäß wenig Nutzen, sagte Jürgen Menge (SPD). Mehr Erfolg habe man mit mobilen Radaranlagen, die nur zeitweise an der Straße stehen und blitzen.