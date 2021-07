Zu einem Gesprächstermin zur Deponiesanierung in Lindenberg sind alle Bürger am Montag, 26. Juli, 15 Uhr, auf die ehemalige Deponie eingeladen. Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) und Vertreter des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) stehen für Fragen zur Verfügung.

Bei der derzeit laufenden Sanierung werden 26.000 Tonnen Waldboden von der Rehbachverlegung bei Haßloch auf die frühere Mülldeponie aufgebracht. Vor etwa drei Wochen hatte bei Lindenberger Bürgern für Ärger gesorgt, dass nach heftigen Unwettern auch von der Deponie Wasser und Schlamm in den Ort geströmt waren.

Treffpunkt am kommenden Montag ist auf dem Parkplatz neben der Deponie an der K 16. Der AWB wird das genaue Vorgehen bei der Sanierung, die bisherigen und noch folgenden Bauschritte erläutern. In diesem Zusammenhang sollen auch die Maßnahmen zur Regenrückhaltung erklärt werden. Je nach Bautätigkeit an diesem Tag soll es die Möglichkeit geben, die Baustelle zu begehen.

Alle interessierten Bürger sind eingeladen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Festes Schuhwerk wird empfohlen.