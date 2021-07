Das ehrenamtliche Bürgerbus-Team der Verbandsgemeinde Lambrecht braucht Verstärkung. Nach einer Corona-Pause ist der Bus zuletzt für Fahrten zum Impfzentrum nach Neustadt und Fahrten für Impfwillige in Weidenthal eingesetzt worden. Damit der Bürgerbus im Herbst wieder regulär starten kann, werden weitere Helfer gesucht, sowohl für den Telefondienst montags und/oder mittwochs, jeweils von 15 bis 16.30 Uhr, als auch für die Fahrten mit dem Neun-Sitzer-Bus selbst (Pkw-Führerschein) dienstags und/oder donnerstags jeweils in der Zeit von 8 bis 18 Uhr. Interessenten können sich per Mail oder Telefon in der Verbandsgemeinde melden, sonja.zimmermann@vg-lambrecht.de oder Telefon 06325 181-111.