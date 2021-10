Seit 1. Oktober sind nach einer langen Corona-Pause wieder Bürgerbusfahrten für alle mobilitätseingeschränkten Einwohner in der Verbandsgemeinde Lambrecht möglich.

Das ehrenamtliche Bürgerbusteam, in dem alle Mitglieder laut Verwaltung geimpft sind, steht wieder zur Verfügung. Der Bürgerbus sei allerdings nicht für verordnete Krankenfahrten gedacht und sollte auch nicht als kostenloses Taxi missverstanden werden. Er diene vorrangig dazu, Menschen zu helfen, die aufgrund ihrer eingeschränkten körperlichen Mobilität nur unter großen Schwierigkeiten oder gar nicht Busse und Bahnen nutzen könnten.

Die Fahrer und Begleitpersonen werden laut Verwaltung den Fahrgästen des Bürgerbusses hilfreich zur Seite stehen. Faltbare Rollatoren können dabei mitgenommen werden, Rollstühle und andere sperrige Fahrzeuge allerdings nicht. Voraussetzung für einen Transport ist allerdings, dass alle Passagiere geimpft oder genesen sind (2G-Regel). Der Nachweis der Impfung oder der Genesung ist dem jeweiligen Fahrer vor Fahrtantritt vorzulegen, teilen die Initiatoren weiter mit.

Termine für eine Fahrt können in der Verwaltung jeweils am Montag und am Mittwoch zwischen 15 und 16.30 Uhr unter Telefon 06325 181-149 vereinbart werden. Die Fahrten mit dem Bürgerbus sind dann immer am darauf folgenden Tag, also am Dienstag oder Donnerstag. Weitere Informationen gibt es auf der VG-Homepage im Unterbereich Bürgerbus.