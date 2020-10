Die Agentur Landmobil soll die Gemeinde und die Gremien über den Bürgerbus als Ergänzung zum öffentlichen Personennahverkehr informieren. Das hat der Sozialausschuss mehrheitlich beschlossen.

Danach sollen Kontakte zur Verbandsgemeinde Lambrecht aufgenommen werden, wo es bereits seit 2018 einen Bürgerbus gibt. Dann soll über die Voraussetzungen und erweiterte Nutzungsmöglichkeiten gesprochen werden.

Die HLL hatte im Oktober 2019 beantragt, die Einführung eines Bürgerbusses, „eine bewährte, aber immer noch ungewöhnliche ÖPNV-Alternative“, zu prüfen. In der Gemeinderatssitzung vom Dezember 2019 hatte die SPD den Antrag gestellt, das Thema zur Vorbereitung an den Sozialausschuss zu überweisen und den Seniorenbeirat, der den Bürgerbus bereits 2017 ins Gespräch gebracht hatte, um seine Meinung zu bitten. Denn ein solches Angebot komme vor allem für ältere Menschen in Frage. Edgar Römelt vom Seniorenbeirat sagte im Sozialausschuss, dass an einem solchen Angebot „grundsätzlich Interesse besteht“. Dennoch seien sich die Senioren bewusst darüber, dass das Vorhaben in Konkurrenz zum Ruftaxi stehe. Laut einer von der Gemeinde beim Kreis eingeholten Auskunft sei ein Nebeneinander der Angebote nicht vereinbar.

Das Projekt Bürgerbus startete in Rheinland-Pfalz vor zehn Jahren. Mittlerweile fahren hier über 60 Bürgerbusse. Ziel ist die Schließung einer Lücke zwischen öffentlichem Nahverkehr und Taxi.