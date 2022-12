Mit einem zusätzlichen Fahrtag weitet der Bürgerbus der Verbandsgemeinde Deidesheim sein Angebot im neuen Jahr aus.

Von Februar bis April 2023 kann der Bus zusätzlich mittwochs (außer an Feiertagen) in der Zeit von 13.30 bis 17 Uhr für Einkaufsfahrten, private und Freizeitfahrten genutzt werden. Darüber hinaus steigt die Anzahl der Personen, die den kostenlosen Service gleichzeitig nutzen können, auf fünf. In dem Fahrzeug besteht weiterhin Maskenpflicht.

Wer innerhalb der Verbandsgemeinde mittwochs nachmittags beispielsweise zu einem Café, einem Geschäft oder zum Ausgangspunkt eines Ausflugs gefahren werden möchte, kann sich montags in der Zeit von 15 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 06326/977-202 anmelden.

Das dreimonatige Angebot läuft erst einmal im Probebetrieb. Je nach Nachfrage und ehrenamtlichen Ressourcen wird das Projekt nach April weitergeführt oder eingestellt.

Dienstags und donnerstags werden weiterhin Fahrten aus allen Gründen angenommen, wobei Fahrten zu medizinischen Zwecken Vorrang haben. Die Anmeldung von Arztterminen ist hierbei bis zu vier Wochen im Vorfeld möglich.

Gesucht wird weiterhin „Nachwuchs“ für das ehrenamtlich arbeitende Team. Wer im Telefonteam, als Fahrer oder Beifahrer mitarbeiten möchte, kann sich unter der E-Mailadresse Buergerbus@vg-deidesheim.rlp.de melden.