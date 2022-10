Wegen der drastischen Zunahme des Autoverkehrs im Ortskern wünschen Haßlocher Bürger sich den Ausbau des Radwegenetzes. Außerdem soll Tempo 30 auf allen Straßen gelten.

Diese Maßnahmen sind bei der Bürgerbeteiligung der Gemeinde zum Haushalt vorgeschlagen worden. Rund zwei Wochen, vom 24. September bis 8. Oktober, konnten sich die Bürger mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 der Gemeinde beteiligen. Insgesamt 23 Vorschläge wurden an die Verwaltung eingereicht. Diese werden in die Fachausschüsse weitergeleitet und dort diskutiert. Vorschläge, die in die Zuständigkeit des Bau-, Verkehr- und Entwicklungsausschusses fallen, wurden dem Gremium in der jüngsten Sitzung diese Woche vorgetragen. Darunter der Vorschlag, den Ausbau des Radwegenetzes innerhalb des Ortskerns zu forcieren. Neben Tempo 30 auf allen Straßen sollen Fußgänger und Radfahrer bevorzugt werden.

Rathausplatz soll autofrei werden

Laut dem Ersten Beigeordneten Carsten Borck soll ein Mobilitätskonzept für die Gemeinde erstellt werden, das sich auch mit diesen Fragen befasst. Vorgeschlagen wurde außerdem, die Neugestaltung des Schulhofs der Ernst-Reuter-Schule mit Priorität anzugehen. Fördermöglichkeiten sollen in Anspruch genommen werden, Spielgeräte und Verschattungsmöglichkeiten angeschafft werden. Der Rathausplatz soll autofrei und mit Grünflächen ausgestaltet werden, so dass mit Gastronomie und Kleingewerbe ein attraktiver Treffpunkt entsteht, so der Wunsch mehrerer Bürger. Darüber hinaus soll ein Durchgang für Fußgänger, Radfahrer und Fahrzeuge von der Kurt-Flockert-Straße zur Sparkasse geschaffen werden. Das Thema sei bereits in der Bearbeitung, so der Erste Beigeordnete.

Ein Bürger wies auf Defizite beim Breitbandausbau hin, besonders in den Seitenstraßen. Laut Verwaltung wird an dem gearbeitet. Es gebe eine „Task Force“ unter Federführung von Bürgermeister Tobias Meyer, auch wegen der Versorgung des Industriegebietes „Nördlich des Bahndamms“. In der Sitzung des Hauptausschusses am 23. November sollen die Vorschläge der Bürger ausführlich beraten werden.