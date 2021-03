Erfolgreich gestartet ist im vergangenen Jahr die Aktion „Baumscheibenpatenschaften“. Dabei übernehmen Bürger die Pflege von gemeindeeigenen Grüninseln vor ihrer Haustür. Inzwischen betreuen 47 Paten 59 Baumscheiben. Weiterhin werden Patenschaften vergeben.

Die Teilnahme an der Aktion ist einfach: Privatpersonen oder auch Vereine, Schulklassen sowie sonstige Gruppierungen wählen eine öffentliche Grünfläche aus, für die sie eine Patenschaft übernehmen möchten und melden sich zur Abklärung weiterer Einzelheiten im Umweltdezernat der Gemeindeverwaltung. Das Umweltdezernat unterstützt die Bürger bei der Patenschaft, steht mit Rat und Tat zur Seite und gibt Tipps zur naturnahen Gestaltung. Als Dankeschön für das ehrenamtliche Engagement werden die Paten einmal im Jahr zu einem Helferfest eingeladen – vorausgesetzt, die aktuellen Corona-Bestimmungen lassen das zu. Umweltdezernent Joachim Blöhs (Die Grünen) macht darauf aufmerksam, dass eine Patenschaft nicht auf Dauer verpflichtend ist und jederzeit auch gekündigt werden kann.

Gärtner kommen mit Gießen nicht mehr nach

„Haßloch hat sehr viele kleinflächige, öffentliche Grünflächen mit Bäumen, die das Ortsbild prägen und aufwerten und damit auch zur Lebens- und Aufenthaltsqualität beitragen“, sagt Umweltdezernent Joachim Blöhs (Die Grünen). Diese Baumscheiben würden in Zeiten des Klimawandels und des Artensterbens immer wichtiger. Denn jedes Stückchen Grün diene der Tierwelt als Nahrung und Refugium und wandelt CO 2 in Sauerstoff um. Da Haßloch wachse und somit auch die Anzahl der Grünflächen stets zunehme, werde es für die Gärtner der Gemeinde zunehmend schwerer und anspruchsvoller, diese Grünflächen optimal zu pflegen. Besonders die langen Dürrezeiten ließen bei der Fülle an Beeten kaum noch eine optisch schöne Bepflanzung zu, da die Gärtner mit den Gießarbeiten nicht mehr nachkommen. Dies wiederum wirke sich auf die ökologische Qualität und auch auf das Aussehen der Grünflächen aus.

Ortsbild wird aufgewertet

„Viele Bürger kritisieren deshalb zu Recht, dass manche Flecken nicht schön aussehen oder mehr für die Artenvielfalt getan werden sollte“, sagt Blöhs ein. Daher freut er sich über Haßlocher, die uneigennützig kleine Grünflächen in ihren Straßen hegen und pflegen und durch ihren Einsatz zur Aufwertung des Ortsbildes beitragen. „Vor diesem Hintergrund wäre es schön, weitere freiwillige Mitstreiter zu finden, die eine Patenschaft für eine öffentliche Grünfläche oder Baumscheibe übernehmen“, so die Umweltbeauftragte Andrea Häge.

Kontakt

Bei Fragen rund um das Projekt steht die Umweltbeauftragte Andrea Häge, 06324/935-330, zur Verfügung. Bei Kontaktaufnahme per Mail an andrea.haege@hassloch.de wird um Angabe von Name, Straße und Telefonnummer gebeten.