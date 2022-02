In welche Richtung soll sich Dirmstein in Zukunft entwickeln? Das ist die grundlegende Frage hinter dem Dorferneuerungskonzept, das gemeinsam mit den Bürgern entwickelt wird. Die Auftaktveranstaltung findet coronabedingt am Montag erstmals digital statt.

Seit Oktober vergangenen Jahres geht Dirmstein zusammen mit dem Planungsbüro Stadtgespräch aus Kaiserslautern die Dorfmoderation in Form einer Fragebogenaktion an. Innerhalb der Moderation soll ein Zukunftskonzept für die Weiterentwicklung der Gemeinde entstehen, die sich selbst als Perle des Leiningerlands bezeichnet. Neben den Stärken des Dorfs soll vor allem gemeinsam mit den Bürgern besprochen werden, wo Probleme liegen und wie und wo Dirmstein besser werden kann. Erster Beigeordneter Hans Scherer (CDU) sieht angesichts des Strukturwandels in Wirtschaft und Gesellschaft gerade den ländlichen Raum vor großen Herausforderungen. Ziel ist laut Scherer die „Erhaltung, Stärkung und Entwicklung der Zukunftsfähigkeit der Dörfer.“

Auftaktveranstaltung am 21. Februar

Am Montag, 21. Februar, 20 Uhr, wird Julia Kaiser vom Planungsbüro in einer Auftaktveranstaltung übers Internet mit den Bürgern den Dialog suchen und die Ergebnisse der Fragebögen vorstellen. Ganz bewusst wurden alle Altersgruppen angesprochen und zu den Themen Bildung, Betreuung, Versorgung, Infrastruktur, Verkehr befragt. In einem gesonderten Kinderfragebogen hatten auch die jüngsten Bewohner Dirmsteins Gelegenheit zu sagen, wo der Schuh drückt. Mit dem Schwerpunkt Bauen und Wohnen sowie gezielten Fragen zum Bedarf an Beratungsleistungen zeigt die Gemeindeverwaltung auch nach der Erschließung von Neubaugebieten in den letzten Jahren, dass der Zuzug von Neubürgern hohe Priorität für sie hat.

Anmeldung

Teilnehmer, die sich per E-Mail an a.tillmann@stadtgespraech.com unter Nennung ihrer Kontaktdaten anmelden, erhalten am Tag der Veranstaltung einen Link mit Hinweisen. Die Daten werden nach dem Termin wieder gelöscht.