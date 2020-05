Wer ganz praktisch mit Gartenschere, Hacke und Gießkanne zu einem schönen Ortsbild beitragen möchte, ist willkommen: Das Umweltdezernat der Gemeinde sucht ehrenamtliche Mitstreiter, die sich bei der Pflege des öffentlichen Grüns engagieren.

Viele öffentliche Grünflächen mit Bäumen – sogenannte Baumscheiben – prägen Haßlochs Ortsbild und tragen zur Lebens- und Aufenthaltsqualität bei. „Diese innerörtlichen Grünflächen werden in Zeiten des Klimawandels und des Artensterbens immer wichtiger. Denn jedes Stückchen Grün dient der Tierwelt als Nahrung und Rückzugsort und wandelt CO 2 in Sauerstoff um“, sagt Umweltdezernent Joachim Blöhs (Die Grünen). Da Haßloch wachse und somit auch die Anzahl der Grünflächen, werde es für die Gärtner der Gemeinde zunehmend schwerer und anspruchsvoller, diese Grünflächen optimal zu pflegen. „Besonders die langen Dürrezeiten lassen bei der Fülle an Beeten kaum mehr eine optisch schöne Bepflanzung zu, da die Gärtner mit den Gießarbeiten nicht mehr nachkommen“, so Blöhs. Dies wiederum wirke sich auf die ökologische Qualität sowie auch auf den Anblick der Grünflächen aus.

„Viele Bürger kritisieren daher zu Recht, dass manche Flecken nicht schön aussehen oder mehr für die Artenvielfalt getan werden sollte“, räumt der Umweltdezernent ein. Daher freue er sich über Bürger, die bereits heute uneigennützig kleine Grünflächen in ihren Straßen hegen und pflegen und durch ihren Einsatz zur Aufwertung des Ortsbildes beitragen. „Vor diesem Hintergrund wäre es schön, weitere freiwillige Mitstreiter zu finden, die eine Patenschaft für die Pflege einer öffentlichen Grünfläche oder Baumscheibe übernehmen“, appelliert er.

Jährliches Helferfest als Dankeschön

Und so geht’s: Privatpersonen oder auch Vereine, Schulklassen sowie sonstige Gruppierungen wählen eine öffentliche Grünfläche aus, für die sie eine Patenschaft übernehmen möchten und melden sich zur Abklärung weiterer Einzelheiten im Umweltdezernat der Gemeindeverwaltung. Das unterstützt die Bürger, steht mit Rat und Tat zur Seite und hat Tipps zur naturnahen Gestaltung parat. Als Dankeschön für das ehrenamtliche Engagement sollen die Paten jedes Jahr zu einem gemeinsamen Helferfest eingeladen werden.

„Keine Angst, eine Patenschaft ist nicht auf Dauer verpflichtend und jederzeit kündbar“, betont Blöhs. Er ermutigt alle Interessierten, „es ruhig mal auszuprobieren, um mit gemeinsamer Kraft durch den Einsatz von Ehrenamt und Hauptamt das öffentliche Grün im Ort noch schöner zu gestalten“.

Darüber hinaus werden Bürger, die bereits ein öffentliches Beet privat pflegen, gebeten, sich ebenfalls mit dem Umweltdezernat in Verbindung zu setzen, um die Vergabe von doppelten Patenschaften zu vermeiden.

Kontakt

Ansprechpartner im Umweltdezernat: Melanie Mangold, melanie.mangold@hassloch.de, 06324/935-330; Hans-Jürgen Bub, juergen.bub@hassloch.de; 06324/935-266; Katrin Tavaglione, katrin.tavaglion@hassloch.de, 06324-/935-306.