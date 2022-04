In der Stadtbücherei Lambrecht sind im vergangenen Jahr 420 neue Medien angeschafft worden. Deshalb müssen ältere Bücher, die nicht mehr oft verliehen werden, Platz machen. Da es im vergangenen Jahr keinen Flohmarkt gab, quillen die Kartons mit aussortierten Büchern über. Die Bücherei organisiert nun einen Flohmarkt am Samstag, 9. April, 16 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 10. April, 13 bis 16.30 Uhr, in der Bücherei im Gemeinschaftshaus, Blainviller-Straße 1. Ein Buch kostet einen Euro. Mit dem Geld kann die Bücherei neue Medien oder Veranstaltungen für Kinder finanzieren.