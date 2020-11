Auch die Bücherei in Lindenberg ist weiterhin offen. Darauf weist das Team der katholischen öffentlichen Bücherei hin. Alle Abstands- und Hygieneregeln würden eingehalten, und es gelte Maskenpflicht. Vor einer Wiederverleihung kämen Bücher und andere Medien mindestens 72 Stunden in „Papierquarantäne“. Derzeit stehen rund 1200 Medien in den Regalen der Bücherei in der Wiesenstraße 7. Über den Bestand kann man sich vorab durch den Online-Katalog www.bibkat.de/Lindenberg-Pfalz informieren und auch Medien vorbestellen. Das Angebot, Medien bei Bedarf nach Hause bringen zu lassen, werde rege genutzt und gelte weiterhin, teilt die Bücherei mit. Wer es bevorzugt, online zu lesen, kann auf eine Auswahl von fast 7000 Romanen, Zeitschriften und Hörbücher zugreifen. Die Bücherei ist mittwochs von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Kontakt und Info: Koeb.Lindenberg@bistum-speyer.de, Telefon 06321 8809747 (Margrit Lange) und 06325 6140 (Agnes Haben-Senftleben).