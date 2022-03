Der Informationsplatz im Erdgeschoss der Haßlocher Gemeindebücherei ist jetzt mit einem elektrisch höhenverstellbaren Pult ausgestattet worden, der mit einem Rollstuhl unterfahren werden kann.

So kann nun jeder Besucher, der den dortigen PC zum digitalen Stöbern im Büchereibestand nutzen möchte, den Platz auf seine individuell benötigte Höhe einstellen. Das eignet sich insbesondere für Menschen im Rollstuhl, mit Rollator oder mit Gehbehinderung.

„Da unser Obergeschoss aus baulichen Gründen nicht über einen Treppenlift oder einen Fahrstuhl erreichbar ist, kann der Bestand im Untergeschoss bequem recherchiert werden, und wir bringen die gewünschten Medien dann herunter“, sagt die stellvertretende Büchereileiterin Judith Höring.

Der ehrenamtliche Beauftragte für Menschen mit Handicap, Robert Fath, begrüßt die Veränderungen in der Gemeindebücherei. „Dort, wo bauliche Maßnahmen nicht realisierbar sind oder jeglichen Kostenrahmen sprengen würden, ist die jetzt realisierte Maßnahme eine gute Lösung, um auch Menschen mit Handicap in der Bücherei umfassend bedienen zu können“, sagt Fath.

Bürgermeister Tobias Meyer erinnert sich in diesem Zusammenhang an einen Rundgang, den die RHEINPFALZ zusammen mit dem damaligen Behindertenbeauftragten der Gemeinde, Franz Krätschmer, durchgeführt hatte. Dabei war es um Verbesserungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung im öffentlichen Raum gegangen. Damals war eine entsprechende Verbesserung des Informationsplatzes in der Bücherei angeregt worden. „Diese Anregung haben wir aufgegriffen und umgesetzt“, so Meyer.

Zunächst wurde für eine bessere Lesbarkeit ein größerer Flachbildschirm angeschafft, zuletzt erfolgte die Installation des höhenverstellbaren Möbelstücks. Für die Maßnahme wurden rund 2000 Euro im Haushalt eingestellt.