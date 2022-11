Wenn aus einer Schampushexe eine Königin wird, dann kann das nur der Beginn einer lustigen Kampagne sein. Die gut gelaunte Bärbel Schönhöfer aus Germersheim ist darauf bestens vorbereitet. Am Freitag wurde sie in Meckenheim gekrönt.

Punkt 11.11 Uhr war es am Freitag soweit: Bärbel Schönhöfer wurde zur Königin der Dorfplatzhexen gekrönt. Bisher war die Germersheimerin die Schampushexe des Vereins. In der nun gestarteten Kampagne wird sie nun die repräsentativen Aufgaben der Meckenheimer Hexen übernehmen.

Schönhöfer kam über eine Freundin zu den Dorfplatzhexen. „Ich bin halb Hexe, halb Schnook“, sagt sie, denn sie ist im Karneval auch bei den Germersheimer Rhoischnooke aktiv. Doch bei genauem Nachdenken würde die Hexe in ihr dann doch überwiegen. Man werde vorgeschlagen und könne sich nicht selbst für das Amt bewerben, erklärt Schönhöfer.

Zu ihrem 60. Geburtstag seien die Hexen nach Germersheim gekommen. In einer Zeremonie habe man ihr nacheinander mehrere Utensilien wie Handtasche, Sektkelch – in dem sich der Inhalt einer gesamten Flasche Sekt befand – und eine Krone überreicht. „Dann war klar, dass ich die nächste Witch Queen werden soll“, sagt sie lachend. Ab dann galt es, sich vorzubereiten. „Man glaubt gar nicht, wie viele Dinge man benötigt, um eine Hexenkönigin zu sein.“

Zepter wie ein Besen gestaltet

Sie habe ein Ballkleid gekauft, die Krone von der Oberhexe erhalten, das Zepter wurde wie ein Besen gestaltet. Es mussten Orden, Buttons und Postkarten angefertigt werden. Eine „mordsmäßige Aktion“ sei es gewesen. Die Hexenkönigin hat die Aufgabe, bei den Umzügen und Auftritten die Dorfplatzhexen anzuführen und Kontakte zu anderen Vereinen zu knüpfen. Sie freue sich auf die neue Aufgabe und über die Ehre, die ihr zuteil werde.

Im Verein, der in diesem Jahr 15-jähriges Bestehen feiert, sind rund 20 Hexen und Hexenmeister aktiv. Er wird von einer Oberhexe geleitet. Sie treffen sich ganzjährig einmal im Monat zum Stammtisch. Die Dorfplatzhexen beteiligen sich an Umzügen, auch außerhalb der Karnevalssession. Sie waren in diesem Jahr unter anderem auch beim Neustadter Weinfestumzug mit drei gekrönten Häuptern dabei: die Weißherbst-, die Schorle- und die Schampushexe.