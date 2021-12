Matthias Baumann (SPD) hat auf den schlechten Zustand der Sitzbänke rund um Weidenthal hingewiesen. Er erinnerte daran, dass die Bänke in früheren Jahren in den Wintermonaten in einem Raum gelagert und dort überholt worden seien. Das sei für die Zukunft auch wieder geplant, teilte Bürgermeister Ralf Kretner (CDU) im Rat mit. Der Raum werde in Kürze wieder frei. Kretner kündigte an, dass die Standorte der Bänke überprüft würden. Einige würden kaum genutzt und an anderen Stellen wäre eine Bank sinnvoll.