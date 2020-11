Vor über acht Jahren hat Michaela Massalski mit großem Elan ihr Bäckerlädchen auf dem Bahnhofsplatz in Großkarlbach eröffnet. Jetzt hat sie aus privaten Gründen aufgegeben. Seit Anfang November ist der eigens dafür angeschaffte Container geschlossen. Die Ortsgemeinde sucht einen Nachfolger.

Der Standort liegt verkehrsgünstig am Busbahnhof und beim Bürgerhaus. Ortsbürgermeister Paul Schläfer (FWG) versucht, den Bäckerladen nach dem Rückzug von Michaela Massalski neu zu besetzen. Die große Firma Bäcker Görtz habe dankend abgelehnt, berichtet er. Die Einwohnerzahl sei ausschlaggebend, „und auch der Hinweis auf die umliegenden Orte, die keinen Bäcker haben, hat nicht überzeugt“, so Schläfer. Auch die Ungsteiner Bäckerei Sippel, von der Massalski ihre Backwaren bezog, habe kein Interesse an einer Filiale in Großkarlbach.

Deshalb kommen für die Ortsgemeinde nun auch Personen infrage, die eine solche Einrichtung selbst betreiben oder zumindest als Verkaufskraft mitarbeiten wollen. Der bisherige Container auf gemeindeeigenem Grund könnte übernommen werden. Die Gemeinde wäre aber auch in der Lage, ein richtiges Ladenlokal im Dorf zu vermitteln. Wer Interesse hat, kann sich bei Paul Schläfer unter Telefon 06238 2226 melden.