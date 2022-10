Das Jubiläumsjahr des Weidenthaler Whisky-Clubs neigt sich langsam dem Ende entgegen. Das zehnjährige Bestehen hat der Club laut Vorstand gebührend gefeiert. Ein besonderes Whisky-Tasting steht aber noch aus.

„Roller Coaster“ – eine Reise durch die schottische Whisky-Geschichte in acht Gläsern – steht am Samstag, 29. Oktober auf dem Programm. Margarete Marie, Autorin unter anderem bei „Der Whisky-Botschafter“ und Bloggerin der Webseite „whiskyundfrauen. auch für männer“ erzählt laut Club Geschichten, „so wie sie tatsächlich passiert sind, und nicht, wie das Marketing es gerne hätte“.

Die Historie des schottischen Whiskys gleicht einer wilden Achterbahnfahrt, die mit Höhen und Tiefen zu einem abenteuerlichen Ritt wird. Margarete Marie gehört laut Whisky-Club zu den bekanntesten Whisky-Persönlichkeiten in Deutschland und ist mit ihrem einzigartigen Fachwissen nicht nur in Schottland oder Amerika unterwegs.

Acht Brennereien als Beispiel

„Am Beispiel von acht Brennereien und dazu passend ausgewählten Whiskys werden die Gäste einige Whisky-Geschichten erfahren, die so zuvor noch nie erzählt wurden“, verspricht Herbert Laubscher, Sprecher des Whisky-Clubs. Dabei wird es einen Zeitensprung von 1763 bis 1970 geben.

Die Auswahl der Whiskys geht von Single Casks bis hin zu 29 und 32 Jahre alten Single Grains von Lost Distillerys, von 46 Prozent bis hin zur 60,8-prozentigen Fassstärke. Oder, wie es Margarete Marie umschreibt, von „Aufbruch und Rätselraten“ 1763 bis „Schwanensterben“ 1970. Die Auflösung dazu gibt es am 29. Oktober in Weidenthal.

Info

Die Teilnahme an dem Whisky-Tasting kostet inklusive Abendessen, Pausen-Snack sowie einem Whisky zur Begrüßung und acht Tasting-Whiskys 70 Euro. Der Reinerlös dieser Charity-Veranstaltung geht laut Club an das Frauenzentrum in Neustadt. Anmeldungen sind bei Herbert Laubscher, Telefon 06329 1095, E-Mail herbert-laubscher@arcor.de möglich.