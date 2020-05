„Tankstopp für die Seele“ heißt der Autokino-Gottesdienst, den protestantische Gemeinden an Christi Himmelfahrt, 21. Mai, auf dem Parkplatz des Holiday Parks veranstalten. Bereits am Sonntag, 10. Mai, findet dort ein solcher Gottesdienst der Evangelischen Allianz statt.

Auf dem Parkplatz des Holiday Parks ist kürzlich ein Autokino eröffnet worden. „In diesen Corona-Zeiten ist manches anders und ungewohnt. Auch wie wir Gottesdienst feiern, hat sich verändert“, heißt es in der Einladung für den Autokino-Gottesdienst an Christi Himmelfahrt. Mehrere protestantische Gemeinden aus der Region haben sich zusammengetan, um miteinander den Autokino-Gottesdienst zu feiern. „So können wir miteinander Gottes Wort hören, ohne uns Sorgen zu machen, angesteckt zu werden“, heißt es weiter. Gemeinschaft könne im wortwörtlichen Sinn „erfahren“ werden.

Der Gottesdienst an Christi Himmelfahrt, 21. Mai, beginnt um 10.30 Uhr und hat das Thema „Tankstopp für die Seele“. Die Einfahrt zum Parkplatz ist kostenlos und ab 9.30 Uhr möglich. In jedem Auto können Menschen, die in einem Haushalt leben sitzen oder zwei unterschiedliche Personen. Sie werden von Mitarbeitern auf einen Parkplatz eingewiesen. Ton und Musik hören die Besucher über die UKW-Frequenz ihres Autoradios 90,3. Die Mitwirkenden aus verschiedenen Gemeinden werden auf die große Kinoleinwand übertragen.

Bereits für kommenden Sonntag, 10. Mai, 10.30 Uhr, lädt die Evangelische Allianz Haßloch zu einem Autokino-Gottesdienst auf dem Parkplatz des Holiday Parks ein. Der Empfang läuft ebenfalls über die UKW-Frequenz 90,3. Einlass ist ab 9.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eltern werden gebeten, Malstifte für ihre Kinder mitzubringen.