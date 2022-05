Einen Dieb fasste die Polizei laut Bericht dank moderner Technik auf frischer Tat. Drei Männer hatten am Sonntagmittag ihr Fahrzeug in der Bleichstraße in Deidesheim abgestellt, um ein nahegelegenes Restaurant aufzusuchen. Dabei fiel ihnen ein Unbekannter auf, der sie auffällig beobachtete. Eine Stunde später kehrten das Trio zu seinem Auto zurück und erlebte eine Überraschung: Die Seitenscheibe war eingeschlagen, jemand hatte zwei Rucksäcke aus dem Auto mitgenommen. In einer der Taschen befanden sich ein Laptop und Kopfhörer, deren Standort sich über eine App bestimmen ließ. Diese informierte darüber, dass die Utensilien in der Bahn in Richtung Freinsheim unterwegs sind. Aufgrund einer koordinierten Fahndung mehrerer Dienststellen entlang der Bahnstrecke nahm die Bundespolizei schließlich einen Mann am Bahnhof in Frankenthal fest. Er hatte die Beute bei sich. Auch stellte sich laut Polizeibericht heraus, dass es ich um den Mann handelte, der sich zuvor in Deidesheim aufgehalten hatte. Der 45-Jährige aus Berlin ist kein Unbekannter. Er muss sich laut Polizei nun wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall verantworten.