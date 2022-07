Wenn dunkle Jahreszeit ansteht, wird der Schulweg gefährlicher. In Weidenthal gibt es deshalb wie vielerorts ehrenamtliche Verkehrshelfer für Grundschüler.

Kürzlich wurden sie geehrt: Jeder der 56 Freiwilligen, die seit 2005 im Einsatz sind oder waren, erhielten die Ehrennadel der Landesverkehrswacht. Seit 2011, also schon über zehn Jahre, sorgen sie dafür, dass die Kinder sicher die Schule erreichen. Erst nur an der unbeleuchteten Kreuzung am Kerweplatz, später noch am Zebrastreifen an der B39. Schulleiter Thomas Fritz prüft vor jedem Schuljahr die Wohnorte der Eltern, um den Bedarf festzustellen.

Dass es die Schülerlotsen überhaupt gibt, ist einem Beinahe-Unglück zu verdanken. Ein Autofahrer hatte ein Kind erfasst, nur durch sein rechtzeitiges Abbremsen, kamen beide mit dem Schrecken davon. Danach war klar: Es muss etwas geschehen. Gemeinsam mit Jürgen Kemp von der Kreisverkehrswacht Bad Dürkheim Nord wurden die Verkehrshelfer ins Leben gerufen. Er kümmert sich seitdem um die Ausbildung der neuen Lotsen. Dafür ehrte ihn die Landesverkehrswacht, Kemp erhielt sogar die silberne Ehrennadel. Schulleiter Thomas Fritz schätzt seine Arbeit. „Er kümmert sich nicht nur um die Einweisung, sondern auch darum, dass die Ausrüstung instand gehalten wird.“ Und am Wichtigsten: „Er sorgt für ein gutes Miteinander.“

Zuverlässige Helfer

Auch dem ehemaligen Lehrer Heinz Ohliger sei der Erfolg des Schülerlotendiensts zu verdanken. „Er hat gesagt, wenn wir wollen, dass die Eltern mithelfen, müssen wir vorangehen“, erzählt Fritz. „Also stand er auch selbst oft morgens als Verkehrshelfer in der Kälte.“ Und noch heute folgt das Lehrerkollegium seinem guten Beispiel. Wenn jemand kurzfristig ausfalle, fange meistens ein Lehrer es auf. So steht auch Fritz selbst jedes Schuljahr einige Male an der Straße. „Es kommt aber selten vor, weil die Eltern sehr zuverlässig sind“, lobt der Schulleiter.

Das zeigt sich auch daran, dass viele der Eltern jahrelang dabei sind. Die ehemalige Organisatorin, Tamara Filbrich hat sogar ein Jahr drangehängt – ohne noch ein Kind auf der Schule zu haben. „Sowas kommt schon ab und zu mal vor und ist natürlich super“, sagt Bianca Stuckert. Sie hat dieses Jahr das erste Mal die Organisation übernommen, ist aber schon seit fünf Jahren in der Zeit von Oktober bis Ostern im Einsatz. „Es ist immer schwierig, die Pläne auszuarbeiten, weil die meisten berufstätig sind“, erklärt sie. „Da gilt natürlich: Je mehr, desto besser.“ 20 Leute seien optimal, um einen zweiwöchigen Rhythmus zu haben. „Das klappt aber nicht immer, letztes Jahr waren es ein paar weniger“, schätzt sie. Dennoch sei über die Jahre eine Steigerung zu verzeichnen. Zu Beginn mussten sich noch etwa sechs bis sieben Leute mit den Schichten abwechseln.