Mit der Verleihung des Bürgerpreises der Stiftung des Landkreises honoriert der Kreis außerordentliches Engagement von Vereinen und Privatleuten. Am Sonntag zeichnete Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) drei Preisträger in einer heiteren Open-Air-Veranstaltung aus. Der erste Preis ging an den Wachenheimer Badehaisel-Verein.

Der Verein Badehaisel präge seit 40 Jahren in besonderem Maße das kulturelle Leben nicht nur in seiner Heimatgemeinde, sondern auch im Landkreis mit, sagte der Landrat bei der Preisverleihung.