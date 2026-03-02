Mit einer Ausstellung erinnert die Ortsgruppe Haßloch der Naturfreunde an die Aktion „Frieden in Bewegung“ im Jahr 2023. Die damalige Friedenswanderung führte von Straßburg bis nach Theresienstadt und passierte dabei auch die Pfalz, so die Naturfreunde in ihrer Ankündigung. Neustadt, Haßloch, Speyer und schließlich die Bundesgartenschau in Mannheim waren Stationen der Aktion.

Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, dem 6. März um 18 Uhr im Naturfreundehaus Haßloch an, An der Fohlenweide 55. Dabei werden Friedenslieder gesungen, kündigen die Naturfreunde an. Weitere Termine, an denen die Ausstellung besichtigt werden kann, sind an den beiden folgenden Tagen, samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 14 Uhr. Samstags werden auch Friedenstauben bemalt.

Weitere Informationen zur Ausstellung und den geplanten Aktivitäten sind telefonisch unter 0157 53674403 oder 06324 1672 erhältlich.