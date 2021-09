Die Selbsthilfegruppe „Lebensfreude“ veranstaltet am Sonntag, 19. September, von 10 bis 18 Uhr in der Bismarckstraße 90 eine Bilderausstellung mit Werken des verstorbenen Malers Werner Herrmann.

Über 3000 Exponate werden von seiner Witwe Ingrid Herrmann als Nachlass verwaltet. Die meisten davon sind Aquarelle, aber auch in Öl, mit Bleistift oder Tusche gemalt. Seine gesamten Werke können während der Ausstellung in einem Rundgang besichtigt oder auch erworben werden. Besucher werden gebeten, sich unter Telefon 06324/981504 oder per E-Mail unter info@lebensfreude-selbsthilfe.de anzumelden. Die Vernissage für geladene Gäste findet bereits am Samstag, 18. September, statt. Dekan Armin Jung wird dabei in seiner Ansprache den verstorbenen Künstler würdigen.