Das Verwaltungsgebäude der Firma Jola Speziaschalter besteht seit 100 Jahren: Anlass für eine Ausstellung, in der das Lebenswerk des Erbauers Albert Haas beleuchtet wird. Warum Lars Mattil, heutiger Geschäftsleiter, findet, dass man in Krisen viel daraus lernen kann.

Jola Spezialschalter befindet sich in der direkten Nachfolge der Tuchfabrik Gebrüder Haas, an die vom 20. bis 26. September in einer Sonderausstellung „100 Jahre Verwaltungsgebäude“