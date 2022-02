Hassloch. Die Gemeinde erwägt derzeit nicht, die Service-Rufnummer 115 einzuführen oder sich an einem Service-Center zu beteiligen. Es entstehen Kosten, der Nutzen ist schwer einzuschätzen, hieß es im Hauptausschuss.

Bereits im Januar 2020 hatten die Fraktionen der CDU, Grüne und FWG einen gemeinsamen Antrag an die Verwaltung gestellt, zu prüfen, welche Kosten aber auch welche Vorteile für die Bürger erzielt werden, wenn die Gemeinde die für Deutschland einheitliche Service-Telefonnummer 115 als zentrale Rufnummer für den telefonischen Bürgerservice einführt. Der Hauptausschuss beschloss einstimmig die Prüfung in der Septembersitzung 2020. In der jüngsten Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses (HFW) präsentierte die Verwaltung die Ergebnisse. Demnach müsste sich die Gemeinde mit einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung am Service-Center der Metropolregion Rhein-Neckar oder der Stadt Ludwigshafen beteiligen. Kosten entstehen für einen jährlichen Sockelbetrag, der bereits vom Landkreis getragen wird. Pro Anrufminute müsste die Gemeinde 1,15 Euro entrichten.

Bürgermeister Tobias Meyer (CDU) bezeichnete die Rufnummer 115 als in der Sache gut, aber „sollen wir uns das leisten?“ Man arbeite am Thema „Digitale Verwaltung“, habe bereits viel getan und werde in Zukunft noch mehr tun müssen. SPD und HLL sprachen sich gegen die Teilnahme aus. Notwendig sei eine bürgernahe Verwaltung, keine neue Nummer. Die Teilnahme sei zu teuer, es werde kein Mehrnutzen gesehen. Meyer erklärte, der Prüfauftrag sei erfüllt. Eventuell könne zu einem späteren Zeitpunkt erneut über die Angelegenheit beraten werden.