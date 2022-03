In Freinsheim und Weisenheim am Berg sollen Geschäfte dieses Jahr an vier Sonntagen und in Weisenheim am Sand an einem Sonntag öffnen dürfen. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat Freinsheim, der dafür nötigen Rechtsverordnung zuzustimmen.

Neben der Verordnung müssen Gewerkschaften, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände sowie die evangelische und die katholische Kirche angehört werden. Die hätten keine Einwände erhoben, teilte Ordnungsamtsleiterin Beate Raab mit.

In Zusammenhang mit traditionellen Festen

Die Termine der verkaufsoffenen Sonntage müssen in Zusammenhang stehen mit traditionellen Festen, die überörtliche Bedeutung haben. In Freinsheim war der erste verkaufsoffene Sonntag bereits aus Anlass des Blütenfestes am vergangenen Wochenende. „Muss ich davon ausgehen, dass dort ein verkaufsoffener Sonntag ohne Genehmigung war?“, fragte Arno Krauß (FWG), der in Weisenheim am Sand wohnt, das mit Freinsheim traditionell im Clinch liegt. „Wir haben auch Weisenheimer bewirtet“, versicherte der Freinsheimer Bürgermeister Matthias Weber (FWG). Der Freinsheimer Gewerbeverein habe den verkaufsoffenen Sonntag zum Blütenfest mit der Verwaltung abgesprochen, beruhigte Raab.

Weitere beantragte Termine sind für Freinsheim 5. Juni, 17. Juli, 27. November, für Weisenheim am Berg 8. Mai, 29. Mai, 21. August und 6. November und für Weisenheim am Sand 24. April.