Die Baumschule Oberholz, ein Bebauungsplan Nord und der Teilbebauungsplan Südlicher Ortsteil: Damit beschäftigt sich der Freinsheimer Ausschuss für Bau- und Stadtentwicklung. Die Sitzung ist am Donnerstag um 19 Uhr im Von-Busch-Hof. Sie ist zwar öffentlich, doch wegen der Abstandsregeln wird die Anzahl der Besucher begrenzt.

Der Grundstücksbesitzer der Baumschule Oberholz will einen neuen Vorschlag vorlegen, mit dem sich der Ausschuss dann beschäftigen wird. Die Baumschule wurde 2014 aufgegeben, seitdem gab es verschiedene Überlegungen für die Nutzung des Geländes – doch keine wurde bisher realisiert.

Laut Bürgermeister Matthias Weber (FWG) soll zunächst noch kein Beschluss gefasst werden, obwohl es auf der Tagesordnung steht. Man müsse sich mit den neuen Plänen erst einmal beschäftigen. Zudem könne nur der Stadtrat einen solchen Beschluss fassen, so Weber.

Keine Kapazität für Aufstellung

Das gelte auch für einen weiteren Tagesordnungspunkt: Die Frage, ob ein Bebauungsplan Nord aufgestellt werden soll. Der würde unter anderem die erforderliche Regenrückhaltung an der Talweide beinhalten. Doch die Verbandsgemeindeverwaltung Freinsheim habe mitgeteilt, dass sie in absehbarer Zeit keine Kapazitäten habe, um sich um die Aufstellung eines Bebauungsplans zu kümmern, so Weber.

Für den Teilbebauungsplan Südlicher Ortsteil werde es dagegen voraussichtlich eine Beschlussempfehlung des Ausschusses geben: Ein Investor möchte auf einem freien Grundstück in der Badstraße Reihenhäuser mit einem Innenhof bauen. Die Gebäude sollen drei Geschosse und ein ausgebautes Dachgeschoss haben – was laut Weber allerdings nicht dem Bebauungsplan entspricht. Ebenso wie einige andere Wünsche des Investors. Es gilt daher zu entscheiden, ob der Bebauungsplan geändert wird.

Außerdem soll es im Ausschuss um drei Bauanträge gehen sowie um die Entscheidung darüber, welche weiteren Projekte bei dem Förderprogramm Historische Stadtbereiche angegangen werden sollen.