Das geplante Hotel in der Bismarckstraße 46 am östlichen Ortseingang hat der Gönnheimer Bauausschuss in der Sitzung am Donnerstag begrüßt. Seine positive Empfehlung an den Gemeinderat, der in der Sache das letzte Wort hat, war einstimmig. Der Rat wird sich nun am nächsten Mittwoch (19.30 Uhr, alte Turnhalle) unter Punkt sechs der Tagesordnung mit dem Thema beschäftigen.

Die Eigentümer wollen die ehemalige Seniorenpension umnutzen und erweitern in ein inhabergeführtes Hotel mit 32 Betten mit Betreuungs- und Hilfsangebot für Personen mit Einschränkungen und deren Angehörige (Urlaubspflege) plus Restaurant. Da für dieses Vorhaben östlich des bestehenden Anwesens im Außenbereich gebaut werden soll, muss zuerst ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden, der die planerischen Voraussetzungen für Baurecht schaffen würde. In einem solchen Verfahren erstellt der Antragsteller alle Planunterlagen für das Verfahren auf eigene Kosten und in eigener Verantwortung, die Gemeinde betreibt das Verfahren, das von den Beteiligungsschritten her mit einem klassischen Bebauungsplan vergleichbar ist. Die anwesenden Ratsmitglieder signalisierten bereits im Bauausschuss ihr Einverständnis zu dem Vorhaben.

Limburgerweg: Ausbau keine Priorität

Der Ausschussvorsitzende, der Beigeordnete Ralf Gabriel, informierte das Gremium, dass die Bauern- und Winzerschaft signalisiert habe, dass der Ausbau des verlängerten Limburgweges bis nach Friedelsheim für sie keine Priorität habe. Der unbefestigte Feldweg verläuft parallel zur Waltershöhe und verbindet Gönnheim und Friedelsheim. Daneben empfahl der Ausschuss dem Rat, bei der Außenrenovierung des alten Schulgebäudes einen Ersatz der alten Schaukästen zu prüfen.