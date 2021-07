68 Asylbewerber leben derzeit in der Verbandsgemeinde Deidesheim, teilte Bürgermeister Peter Lubenau (CDU) in einer Sitzung des Verbandsgemeinderats in der vergangenen Woche mit.

Es handle sich um 17 Einzelpersonen und zwölf Familien. Sie kommen nach Angaben von Lubenau aus Afghanistan, Eritrea, Georgien, Iran, Libanon, Palästinensische Gebiete, Pakistan, Somalia, Syrien und der Türkei.

Mit 38 Personen wohnen die meisten Flüchtlinge in Meckenheim, dort sind sie in vier Gebäuden untergebracht. In Deidesheim leben 14 Asylbewerber in drei Gebäuden. In Niederkirchen wohnen sieben Personen in zwei Anwesen, in Ruppertsberg wohnen sechs Asylbewerber in drei Anwesen. In Forst sind drei Personen in einer Gemeinschaftsunterkunft. Drei angemietete Unterkünfte habe die Verbandsgemeinde aufgegeben, so Lubenau.

Wenn der Verbandsgemeinde weitere Flüchtlinge zugewiesen werden, sei für deren Unterbringung ausreichend Platz vorhanden. Im vergangenen Jahr seien der Verbandsgemeinde insgesamt 15 Flüchtlinge zugewiesen worden. In diesem Jahr bisher sieben, darunter drei Spätaussiedler mit deutscher Staatsangehörigkeit.

Wie Lubenau sagte, habe es sich bewährt, dass die Verbandsgemeinde im vergangenen Jahr im Fachbereich Asyl eine halbe Stelle für einen Hausmeister eingerichtet hat. Der Mann, der selbst einen Migrationshintergrund hat, habe inzwischen eine unbefristete Anstellung bekommen.