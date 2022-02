Wer hat in der Nacht zum 28. Dezember 2020 in der Berliner Straße in Dirmstein einen Mercedes und einen Porsche Cayenne in Brand gesetzt? Das wird wohl nicht mehr beantwortet werden. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat die Ermittlungen eingestellt.

Auf Anfrage informierte der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber, nach der Strafanzeige, die ein Dirmsteiner gestellt habe, hätten die Beschuldigten die Brandstiftung abgestritten und eine andere Gruppe der Tat bezichtigt. Beide Parteien – keine stamme aus dem Ort – hätten sich gegenseitig beschuldigt. Mangels anderer Ermittlungsansätze habe der Fall nicht geklärt werden können.

Die hintereinander geparkten Luxusautos waren laut Ströber Firmenfahrzeuge mit Mannheimer Kennzeichen. Den Schadens schätzte die Polizei damals auf mindestens 150.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Leiningerland war mit 47 Kräften im Einsatz.