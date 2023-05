Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Ausflug der vier ausgebüxten Emus, die vor gut einer Woche im Haßlocher Wald eingefangen wurden, ist beendet: Der Besitzer des munteren Quartetts, das derzeit im Haßlocher Tierheim untergebracht ist, hat sich gemeldet. Bevor er die Emus zurückbekommt, prüft das Veterinäramt, wie die Tiere gehalten werden.

Die vier jungen Emus waren einer erstaunten Spaziergängerin am Dienstag vergangener Woche in einem Waldstück zwischen Haßloch und Lachen-Speyerdorf begegnet. In einer dreistündigen