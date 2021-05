Das Defizit im Haushalt der Stadt Lambrecht verdoppelt sich auf rund eine Million Euro. Das geht aus dem Nachtragshaushalt hervor, den der Stadtrat am Dienstag beschlossen hat. Grund sind höhere Ausgaben.

Die Erträge fallen um knapp 386.000 Euro höher aus als erwartet, sie steigen damit auf gut sechs Millionen Euro, erläuterte Sebastian Rapp, Mitarbeiter des Fachbereichs Finanzen der VG Lambrecht. So fließen in die Kasse der Stadt 231.000 Euro mehr Gewerbesteuer und knapp 17.000 Euro mehr Umsatzsteuer als erwartet. Bei der Einkommenssteuer ist dagegen ein Rückgang von etwa 160.000 Euro zu verzeichnen.

Die Aufwendungen steigen um rund 888.000 Euro auf gut sieben Millionen Euro. Ein großer Brocken sind knapp 400.000 Euro, die im Haushalt als Rückstellung vorgesehen sind, weil die Stadt wahrscheinlich einen Teil der Zuwendungen zurückzahlen muss, die sie vom Land beim ersten Abschnitt der Stadtkernsanierung erhalten hat. Außerdem muss die Stadt rund 193.000 Euro mehr an Umlage an den Landkreis Bad Dürkheim und etwa 180.000 Euro mehr an die Verbandsgemeinde zahlen.

Straßenerneuerung teurer als geplant

Einige Veränderungen haben sich bei den Investitionen ergeben, so Rapp. Hier erhöhen sich die Ausgaben von etwa 1,4 Millionen Euro auf knapp 2,7 Millionen Euro. Gründe dafür sind unter anderem, dass für die Erneuerung der Johann-Casimir-Straße, der Östlichen Luhrbachstraße und der Straße Am Kreuzberg Ausgaben von rund 1,1 Millionen Euro mehr eingeplant werden mussten.

Allerdings steigen auch die Einnahmen, so gibt es vom Land rund 155.000 Euro mehr an Zuschüssen für den Ausbau der Straßen und die Umstellung der Straßenbeleuchtung. Und die Grundstücksbesitzer müssen rund 346.000 Euro mehr an wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen zahlen. Zum Jahresende hat die Stadt ein Eigenkapital von knapp drei Millionen Euro und Schulden von etwa 13 Millionen Euro.

Hartmann: Zu wenige Investitionen

„Die Investitionen sind für die Zukunft unserer Stadt“, sagte SPD-Fraktionssprecher Jens Fadenholz. Es werde zu wenig investiert, kritisierte Hanne Hartmann (Fraktionsgemeinschaft SWG/Linke). Ärgerlich sei, dass einige Ausgaben sinnlos seien, so das vom Land geforderte „unsinnige und stümperhafte“ Quartierskonzept.

Hartmann verwies darauf, dass die Einnahmen der Stadt nicht einmal für die Pflichtaufgaben reichten, das führe dazu, dass das Eigenkapital immer weniger werde. Im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden habe Lambrecht wenigstens noch Eigenkapital, erwiderte Fadenholz. Sorge bereite ihm, dass die Einnahmen aus dem Verkauf des Holzes aus dem Stadtwald zurückgehen, so verschlechtere sich die Einnahmesituation weiter.

CDU-Fraktionssprecherin Silvia Zillich forderte, dass die im Haushalt vorgesehenen Beträge für Instandhaltung des Besitzes der Stadt, Verschönerungen, Pflege der Außenanlagen, der Spielplätze sowie des Friedhofs und ähnliche Positionen ausgegeben werden. Das sei in den vergangenen Jahren häufig nur teilweise der Fall gewesen. Auch kleine Verbesserungen würden dazu beitragen die Stadt attraktiver zu machen. Man müsse versuchen, aus den vorhandenen Mitteln das Beste zu machen. „Lambrecht liegt in einer Art Dornröschenschlaf und möchte wachgeküsst werden“, so Zillich.