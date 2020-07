Der Zoo in Landau und der Kletterpark in Kandel sind wieder Ziele von Ausflügen des Jugendtreffs (Juz) Lambrecht in den Sommerferien.

Diese Angebote sind bereits im vergangenen Jahr auf sehr gute Resonanz gestoßen. Die Ausflüge finden in Kleingruppen statt. Teilnehmen können alle Kinder und Jugendliche ab der vierten Klasse. In der vierten Ferienwoche geht es an drei Tagen (28./29./30. Juli) in den Landauer Zoo, in der fünften Ferienwoche (4./5./6. August) in den Kletterpark nach Kandel. Die notwendige Greifhöhe beträgt hier 1,6 Meter. Für die Fahrt wird das Actionmobil eingesetzt. Nach momentaner Planung ist um 9 Uhr Start am Juz Lambrecht, Rückkehr wird gegen 16 Uhr sein. Hygiene- und Abstandsregeln müssen beachtet werden.

Anmeldung per Mail

Anmeldungen per E-Mail an „juz-lambrecht@posteo.de“ mit folgenden Angaben: Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Handynummer, gegebenenfalls Wunschtag. Nach der Anmeldung gibt es weitere Informationen per Mail vom Juz-Team.