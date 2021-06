Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) beseitigt am 21. Juni auf der Holiday-Park-Straße zwischen dem Freizeitpark und der Anschlussstelle Rennbahnstraße verschiedene Schadstellen. Der Streckenabschnitt wird daher an diesem Tag gesperrt, teilt der LBM weiter mit. Eine Umleitung wird jeweils ausgeschildert. „Auf zusätzliche Hinweistafeln wird aufgrund der Kürze der Sperrung verzichtet“, heißt es weiter. Ausgebessert werden laut der Behörde mehrere Schadstellen von insgesamt bis zu 500 Quadratmetern in dem gesamten Bereich. Die Vollsperrung sei aufgrund der Lage der Schadstellen und einzuhaltender Sicherheitsabstände erforderlich. Bei Regen können sich laut LBM allerdings Verzögerungen oder eine Verschiebung der Arbeiten ergeben. Der Landesbetrieb saniert ab Mitte Juni mehrere Landesstraßen im Landkreis Bad Dürkheim und im angrenzenden Rhein-Pfalz-Kreis, beispielsweise am 24. Juni die Ortsdurchfahrt in Iggelheim. Mit Behinderung ist daher zu rechnen.