Knapp 3300 Euro an Straßenausbaubeiträgen hat die Verbandsgemeinde Leiningerland von dem Besitzer eines Grundstücks in Laumersheim verlangt. Dagegen konnte sich dieser nun erfolgreich wehren. Was kein gutes Licht auf die Verwaltung wirft.

Eigentümer von Grundstücken im Innenbereich von Laumersheim, die von einer Straße aus angefahren werden können, müssen sich an den Kosten für den Ausbau von Straßen,