Beim Ausbau der Forstgasse im Bereich zwischen Schmähgasse und Pfarrgasse, der Anfang September begonnen hat und bei dem auf einer Gesamtlänge von 415 Metern die Straße grundhaft erneuert wird, läuft derzeit der erste Bauabschnitt von der Pfarrgasse (am Verkehrsteiler) bis in Höhe der Hausnummern 33/34. Für die Arbeiten im ersten Abschnitt ist eine Bauzeit von insgesamt 14 Wochen vorgesehen. Aktuell liegen die Arbeiten im Zeitplan. Der zweite Abschnitt erstreckt sich im Anschluss von Hausnummer 33/34 bis Hausnummer 55/57 und soll zwölf Wochen dauern. Der dritte und letzte Abschnitt zwischen Hausnummer 55/57 und 69/71 soll in einer Bauzeit von zehn Wochen fertiggestellt werden. Bei allen Hauptabschnitten muss die Straße voll gesperrt werden, der Verkehr wird umgeleitet. Für die Anlieger ist während der Arbeiten eine Zufahrt zu ihren Grundstücken mit dem Auto nicht möglich.