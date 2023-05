Das monatliche Veranstaltungsangebot der Großkarlbacher Freien Wählergruppe, das viele Jahre unter dem Titel „Wingertsheisel-Treff“ bekannt war, heißt jetzt „Karlbacher Treff im Alten Weingut“ und startet am morgigen Mittwoch, 24. Mai, 19 Uhr, in die neue Saison.

Schon im vergangenen Jahr ließ die FWG Großkarlbach ihre 2007 etablierte Bürgertreff-Reihe größtenteils im Alten Weingut in der Hauptstraße 23 laufen. In diesem Jahr werden nun ganz offiziell der Standort und der Titel gewechselt. Hintergrund ist nach Angaben der Wählergruppe, dass der Verpächter, der örtliche Bauern- und Winzerverein, die Miete erhöht und neue Auflagen gemacht habe.

Freunde der jährlich von Mai bis Oktober laufenden Reihe mit Mundartdarbietungen, charmanten kleinen Konzerten und Fachvorträgen mögen darüber traurig sein. Denn die Grillhütte oberhalb des Friedhofs auf dem Weinwanderweg Osterberg bietet ideale Bedingungen für zwanglose Veranstaltungen unter freiem Himmel, noch dazu mit schönen Aussichten auf Pfälzerwald und Rheinebene. Das ehemalige Winzeranwesen im Ortskern ist jedoch ebenfalls sehr idyllisch. In einem Flyer der FWG heißt es, man hoffe dort auf zahlreiche Gäste und auf deren Verständnis. Denn der Karlbacher Treff solle weiter ohne Eintritt stattfinden. Zur Bewältigung der Kosten, die nicht durch den Verkauf von Speisen und Getränken gedeckt werden können, bittet die FWG um Spenden, die in das aufgestellte Kästchen geworfen werden können.

Auftakt mit „Mundorgel“-Singen

Nun aber zum Programm 2023 an jedem dritten Mittwoch im Monat. Mit neuem Schwung soll morgen wieder das Liederbüchlein „Die Mundorgel“ aufgeschlagen werden. Gemeinsam mit Roman Winter werden Zeltlager-Evergreens wie „Von den blauen Bergen kommen wir“ oder „Bolle reiste jüngst zu Pfingsten“ geträllert werden. Bei schönem Wetter findet der Liederabend im Innenhof statt, bei Regen im Gewölbekeller.

Am 21. Juni soll es einen Vortrag zum Thema Energie geben, am 19. Juli gibt’s Mundart – mal nicht aus der Pfalz, sondern aus Südhessen. „Bees denäwe“ nennt sich das Comedy-Duo Klaus Lohr (Gitarre, Harp) und Franz Offenbecher (Gitarre, Mandoline) aus der Region Hessisches Ried. „Was Luschdisches“ bieten die Wingertsheisel-Stammgäste vom Theater Bagage aus Ludwigshafen am 16. August. „Wiesn-Spaß in Karlbach“ ist der Titel des bayerischen Abends, der am 20. September im Alten Weingut stattfindet. Den Abschluss der Saison 2023 bildet am 18. Oktober ein Pfälzer Abend mit Livemusik, Zwiebelkuchen und neuem Wein.