Die Gemeinde Esthal bekommt 150.000 Euro geschenkt. Das Geld stammt aus dem Nachlass des 2015 gestorbenen Esthalers Georg-Ottmar Kaiser. Seine Erbin Hannelore Pink hat der Gemeinde die 150.000 Euro in einem notariellen Vertrag angeboten.

Die Schenkung soll an Ottmar Kaiser erinnern, der in Esthal einen Zimmereibetrieb hatte und vielfältig engagiert war, wie Bürgermeister Gernot Kuhn (CDU) berichtet.

Die Gemeinde sei über das Angebot sehr überrascht gewesen, so Kuhn. Ottmar Kaiser ist am 11. November 2015 im Alter von 94 Jahren gestorben. Damals war er der älteste Bürger von Esthal. Kaiser sei im Ort bekannt gewesen, da er engagiert und in Vereinen aktiv gewesen sei, sagt Kuhn. Unter anderem war Kaiser viele Jahre Vorsitzender des VdK-Ortsverbands.

Erinnerung an Ottmar Kaiser

Gerlinde Hannelore Pink, die inzwischen in Haßloch lebt, habe Kaiser in seinen letzten Lebensjahren betreut und sei seine Erbin gewesen, weiß Kuhn. Mit der Schenkung, die unter dem Namen Georg-Ottmar Kaiser und Gerlinde Hannelore Pink Schenkung firmiert, solle in Esthal die Erinnerung an Ottmar Kaiser erhalten werden, das sei der Gemeinde in dem mit einem notariellen Vertrag geregelten Schenkungsangebot mitgeteilt worden. Ebenso sei mitgeteilt worden, dass die Schenkung im Sinne von Ottmar Kaiser wäre.

In der Schenkungsurkunde sei die Verwendung der 150.000 Euro festgelegt worden. „Ausschließlich Verwendung für kirchliche, gemeinnützige, mildtätige Zwecke oder zur Weitergabe an Vereine, welche die Gelder ihrerseits für kirchliche, gemeinnützige oder mildtätige Zwecke verwenden müssen“, so der Verwendungszweck.

Die Mitglieder des Gemeinderats sollen am Montag entscheiden, ob sie die Schenkung annehmen. Anfang kommenden Jahres wolle man sich Gedanken über die Verwendung des unerwarteten Geldsegens machen, sagt Kuhn.