85 Bürgerbusse sind derzeit in Rheinland-Pfalz unterwegs. Der 86. wird allerdings in einer anderen Kommune im Land und nicht in Haßloch fahren. Im Sozialausschuss ist der Antrag, eine solche Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr anzubieten, gescheitert: Mehrheitlich wird keine Notwendigkeit dafür gesehen.

In Haßloch wird künftig kein Bürgerbus fahren. Der Sozialausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit einen HLL-Antrag abgelehnt, der darauf abgezielt