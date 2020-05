Der Bauausschuss des Landkreises Bad Dürkheim hat sich in seiner Sitzung mit der Sanierung der Tiefgarage, der Lehrküche an der Dürkheimer Carl-Orff-Realschule plus und der Schließanlage an der Berufsbildenden Schule (BBS) Bad Dürkheim beschäftigt. Insgesamt werden für die Projekte rund 170.000 Euro investiert.

An der BBS wird eine Schließanlage für rund 73.000 Euro eingebaut. Es ist eine elektronische Anlage, die nicht mehr mit Schlüsseln, sondern mit Transpondern geöffnet wird. Bewährt sich das System, soll es nach und nach einheitlich an allen Schulen in Kreisträgerschaft installiert werden. Es ist ein aktives System. „Bei einem passiven System wird mit dem Laptop an der Tür programmiert, dies bedeutet einen erhöhten Arbeitsaufwand. Bei einem aktiven System wird der Transponder am Rechner programmiert. Das Ablaufen der Türen ist nicht notwendig“, teilt die Kreisverwaltung dazu mit. Laut Kreisbeigeordnetem Sven Hoffmann (CDU) verursache ein aktives System auch weniger Personalkosten. Dem hat der Ausschuss einstimmig zugestimmt.

Aufträge im Eilverfahren erteilt

An der Orff-Realschule wurden Möbel für die Lehrküche bestellt. Schränke, Kochfelder, Backöfen und Spültische für drei Küchenzeilen kosten insgesamt 34.000 Euro. Diese Möbelbestellung sowie zwei Aufträge in Sachen Tiefgaragensanierung waren zuvor bereits im Eilverfahren vergeben worden. Eine Mainzer Firma hat für rund 35.000 Euro Asbestplatten entfernt, die Leitungen im Weg waren. Weil dabei krebserregende Mineralwolle zur Isolierung von Rohren gefunden wurde und die Firma bereits vor Ort war, hat sie für weitere 30.000 Euro auch die Mineralwolle entfernt.