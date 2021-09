In Neidenfels gibt bei mehreren seit Längerem anstehenden Sanierungsarbeiten Probleme.

Es seien Aufträge vergeben worden, doch die Arbeiten würden nicht ausgeführt, sagte Gregor Panczyk, Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung Lambrecht, im Gemeinderat. Bereits Anfang 2019 sei eine Firma damit beauftragt worden, die Stützmauer in der Hintertalstraße zu sanieren, doch bisher sei das nicht geschehen, so Panczyk. Er betonte, dass er die Firma mehrmals aufgefordert habe, den Auftrag auszuführen, doch ohne Erfolg.

„So etwas Unverschämtes habe ich noch nicht erlebt“, ereiferte sich der Beigeordnete Gerhard Neubert (CDU). Nach Angaben von Panczyk sind die Arbeiten zur Reparatur des Geländers am Waldweg sowie zur Sanierung der Mauer am Deidesheimer Weg und der Herstellung eines Stücks Gehwegs im Deidesheimer Weg bereits „vor Monaten“ in Auftrag gegeben worden. Doch auch diese Arbeiten seien bisher nicht erledigt worden.

„Die Firmen sind satt, sie können sich die Aufträge heraussuchen“, kommentierte Panczyk. Wenn man ihnen die Aufträge entziehe, stehe man noch schlechter da, weil es kaum möglich sei, andere Handwerksbetriebe zu finden. Panczyk regte an, Auftragsvergaben zukünftig mit einer Frist zu verbinden, zu der die Aufträge erledigt sein müssen.