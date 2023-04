Am Klimaschutzkonzept des Landkreises Bad Dürkheim sollen auch die Kreisbürger mitwirken können. Dazu sind drei Online-Veranstaltungen geplant. Zunächst steht am Dienstag, 25. April, ab 18 Uhr der Fuß- und Radverkehr im Mittelpunkt.

Die Bürgerbeteiligung war Anfang März mit einer Präsenzveranstaltung im Ratssaal der Kreisverwaltung, einer Mini-Mobilitätsmesse im Foyer sowie einem Fachworkshop am Folgetag gestartet. Sie ist Teil der Arbeit am Klimaschutzkonzept mit dem Schwerpunktthema „Klimafreundliche Mobilität“. Daran feilen seit Februar 2022 die Kreis-Klimaschutzmanagerinnen Nathalia Koch und Lea Kraft mit Unterstützung der Experten des Beratungsbüros B.A.U.M. Consult. Bis zum 31. Juli 2023 soll es fertig sein. Danach sollen erste Maßnahmen in die Tat umgesetzt werden.

Bei der ersten Online-Beteiligung am Dienstag soll es um Leitbild und Leitlinien des Konzepts gehen. Außerdem sollen bereits vorhandene Ansätze aus der Auftaktveranstaltung und dem Fachworkshop im März angesprochen und weiterentwickelt werden bis hin zu umsetzbaren Maßnahmen. Dabei dürfen und sollen die Bürger eigene Ideen einbringen, etwa was sie im Fuß- und Radverkehr für verbesserungswürdig halten. Diskutiert wird, was der Kreis beitragen kann und warum die Bürger oft das Auto dem Fahrrad vorziehen.

Abschlussveranstaltung Mitte Juli im Ratssaal

Nach dem ersten Online-Termin folgen dienstags am 9. und 30. Mai jeweils ab 18 Uhr zwei weitere virtuelle Veranstaltungen zu den Themen Motorisierter Individualverkehr/geteilte Mobilität sowie Öffentlicher Verkehr. Am 18. Juli, 16 Uhr, ist eine Abschlussveranstaltung für alle Beteiligten und Interessierten im Ratssaal der Kreisverwaltung vorgesehen. In weiteren Terminen sollen die Kreisgremien informiert werden, ehe das fertige Konzept beschlossen und der Förderantrag beim Bundesumweltministerium eingereicht wird.

Die Online-Veranstaltung ist erreichbar über das Klimaschutzportal des Landkreises unter kreis-bad-duerkheim.klimaschutzportal.rlp.de. Dort sind auch die Zugangsdaten für die Videokonferenz-Plattform Webex zu finden.