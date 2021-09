ELMSTEIN. Der „World Cleanup Day“ ist wieder einmal Anlass, den Pfälzerwald „gemeinsam sauberer machen“. Das ist die Idee, hinter der die Zentralstelle der Forstverwaltung Rheinland-Pfalz steht.

Der Appell „Rein in den Wald, raus mit dem Müll“ ist eine Initiative der Landesforste Rheinland-Pfalz. Nach dem großen Erfolg des Dreck-Weg-Tags 2020 wird erneut zu einer Müllsammelaktion im Pfälzerwald und den angrenzenden Gebieten aufgerufen. Am 18. September um 10 Uhr startet eine Sammelaktion am Helmbachweiher. Die Tour verläuft vom Helmbachweiher zum Boll und weiter zum Naturfreundehaus im Kohlbachtal. Die Pächter des Lambrechter Naturfreundehauses haben sich bereiterklärt, einen Behälter für den gesammelten Müll aufzustellen, der besonders gekennzeichnet ist. Freiwillige Helfer sollten Sammelgutbehälter, Handschuhe und eventuell eine Greifzange mitbringen.