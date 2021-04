Die Veranstalter des jährlich stattfindenden Natursport-Openings Pfälzerwald, das Zentrum Pfälzerwald Touristik und das Haus der Nachhaltigkeit, haben sich ein besonderes Online-Angebot einfallen lassen. Mit Hilfe eines Aufgabenzettels rund um die Themen Wald, Natur und Bewegung bieten sie „Natur-Sport-Spiele to go“ an. Das teilt die Tourist-Info in Lambrecht mit. Mal muss etwas erkundet, dann wieder etwas gesammelt, gebastelt oder gemalt werden. Manche Aufgaben kann man alleine, andere nur mit der ganzen Familie bewerkstelligen. Einmal ist Fantasie gefragt, ein andermal kommen schlaue Köpfchen schneller voran. Jedenfalls soll es in erster Linie Spaß machen. Wer die Aufgaben geschafft hat und den ausgefüllten Bogen zurück ans Haus der Nachhaltigkeit schickt, kann eine von 25 Natursport-Family-Boxen gewinnen. Die Box ist bepackt mit allem, was man für spannende Abenteuer in der Natur braucht: Bestimmungsbücher, Spielanleitungen und eine Trinkflasche gehören dazu. Der Aufgabenzettel und weitere Infos finden sich unter www.hdn-pfalz.de (unter Veranstaltungen) .