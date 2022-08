Flink läuft ein Küken über die Schwimmpflanzen im Schlangenweiher: Kleiner, dunkler Wasservogel auf großem Fuß, das ist doch typisch Teichhuhn!

Das Vögelchen trägt noch sein erstes Federkleid, ein sogenanntes Dunenkleid. Oben sieht sein Köpfchen etwas kahl und rötlich aus. Gelbrot leuchtet der Schnabel. Am meisten fallen aber die langen Beine mit ihren großen Füßen auf. Guck dir mal die Zehen an, wie lang die sind!

Am Schlangenweiher bei Bad Dürkheim kannst du jetzt Teichhuhn-Küken beobachten. Dabei zeigt sich, welche Vorteile die ungewöhnlichen Füße haben. Mit ihnen können die Vögel nicht nur gut über weichen Schlamm laufen, sondern auch über die Blätter von Schwimmpflanzen. Und das machen die Kleinen immer wieder. Die großen Blätter der Seerosen suchen sie mit schnellen Schritten nach Nahrung ab. Trotz ihres Namens sind Teichhühner keine Hühnervögel. Sie gehören zur Familie der Rallen. Deswegen werden sie auch „Teichrallen“ genannt. An das Leben im und am Wasser ist ihr Körper bestens angepasst. Die Jungtiere können von Anfang an schwimmen. Auch beim Rudern sind die großen Füße gut zu gebrauchen.

Meistens liegt die Kinderstube der Teichhühner versteckt zwischen dichten Uferpflanzen. Dort haben beide Elternvögel zusammen das Nest gebaut und die Eier ausgebrütet. Das Männchen legt sogar zusätzliche Ruhenester für den Nachwuchs an. Teichhühner gehören zu den Nestflüchtern. So heißen Vogeljunge, die kurz nach dem Schlüpfen das Nest verlassen und ihren Eltern folgen.

Nun beginnt eine gefährliche Zeit für die Kleinen. Man weiß von Teichrallen, dass sie ihre Jungen mutig verteidigen, um sie vor Feinden zu schützen. Sogar viel größere Vögel wie einen Graureiher wagen sie anzugreifen. Wenn die Jungen drei Wochen alt sind, ändert sich ihr Aussehen. Anstelle des Dunenkleids bekommen sie nun ein braun-graues Jugendkleid. Das wird auch bei diesem kleinen Blatt-Läufer nicht mehr lange dauern.